بعد منعه من الغناء.. هل تحدى حمو بيكا نقابة الموسيقيين بافتتاح مطعم باسمه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن افتتاح مطعم وكافيه في مدينة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.وكتب: “انتظروا افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية عاصمة ذيد، سموحة محور المحمودية”.

وجاء ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن الموسيقية منعه هو وبعض مؤدي المهرجانات، من الغناء لحين تصحيح أوضاعهم، ولم يعلق على القرار بل تجاهله وأعلن عن مشروعه الجديد.

ويشار إلى أنّ الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرر عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، من بينهم حمو بيكا ومصطفى عنبة، ومسلم، ونور التوت، وأحمد موزة وذلك في بيان رسمي أصدره أمس الأول، لحين الخضوع إلى اختبارات واجتيازها وتصحيح أوضاعهم.