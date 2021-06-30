فن ومشاهير

سيف نبيل يعلن موعد حفله المقبل في دبي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم العراقي، سيف نبيل، موعد حفله بالإمارات، والذي ستشاركه فيه الفنانة اللبنانية يارا، والفنان إبراهيم فارس، وسيقام بمدينة دبي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر نبيل البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلق: “حبايبي انتظروني يوم 21 يوليو في الفيستيفال أرينا دبي، لنحتفل بأفخم حفلات عيد الأضحى”.

من جانبها، أعلنت الشركة المنظمة للحفل أن الحضور سيكون فقط للحاصلين على لقاح فيروس ، ويمتلكون شهادة تطعيم بذلك، للحد من انتشار الوباء بين الحضور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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