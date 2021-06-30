سيف نبيل يعلن موعد حفله المقبل في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم العراقي، سيف نبيل، موعد حفله بالإمارات، والذي ستشاركه فيه الفنانة اللبنانية يارا، والفنان إبراهيم فارس، وسيقام بمدينة دبي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر نبيل البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلق: “حبايبي انتظروني يوم 21 يوليو في الفيستيفال أرينا دبي، لنحتفل بأفخم حفلات عيد الأضحى”.

من جانبها، أعلنت الشركة المنظمة للحفل أن الحضور سيكون فقط للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، ويمتلكون شهادة تطعيم بذلك، للحد من انتشار الوباء بين الحضور.