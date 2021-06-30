شيماء هلالي تضع طفلها الأول.. وهذا اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المطربة التونسية، شيماء هلالي، أنها وضعت مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال الألماني الجنسية “تميم”.

وأطلقت هلالي على مولودها اسم “آدم”، وشاركت متابعيها على “إنستغرام” صورة للمولود، وعلقت عليها: “أعظم فرحة عطهالنا الله، فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا آدم يا أغلى ما عندنا”.

وكانت هلالي قد كشفت، مطلع هذا العام، عن أسباب تأجيل الأمومة، إذ قالت: “حالياً لم يعد مؤجلاً، قمت بتأجيله في بداية زواجي لمدة سنتين، كنا (زوجي وأنا) نواجه حياة جديدة، كالانتقال إلى منزل جديد، بالإضافة إلى أن عمل زوجي موزع بين الإمارات وأميركا، كانت فترة متعبة، خاصة في بداية الزواج تتغير الحياة من حيث الاستقرار، وكنا مشغولين جداً ولم أرغب في هذا الأمر وأود أن أعطي وقتي للطفل وكنا مشتتين والآن إن شاء الله خير”.

وحول رأيها في الحب بعد الزواج، قالت المطربة التونسية: “لا أبالغ إن قلت لك إن زواجي هو أجمل شيء حدث لي في حياتي، وكأننا مازلنا في شهر العسل، الحب ما قبل الزواج لا يختلف كثيراً عما بعد الزواج مادام التفاهم موجوداً بين الطرفين”.

وبشأن ما إذا كان زوجها غير العربي يتفهم طبيعة عملها رغم اختلاف الثقافات بينهما، أكدت: “أنا أشكر الله أن زوجي أتى في حياتي، ورغم أنه أوروبي لكنه عاش 20 عاماً في دولة الإمارات وأصبح يعرف التقاليد وروحه غير، ولم أشعر بأنه غربي، وفي حياتي الشخصية يمتلك الجانب الشرقي طريقة تفكيره وطريقة محافظته وأموراً كثيرة غير الأوروبيين، وهو من شجعني على الفن وقال لي إنه فخور كوني مطربة وأملك هذا الصوت وهو من أول يوم يشجعني لأن نظرتهم للفن تختلف عن نظرتنا الشرقية”.

وتابعت: “عند زيارتي لأميركا وحتى لو دخلت محل تسوق قد تستوقفني الموظفة وتسألني أنتِ مختلفة هل أنتِ فنانة يشعرون بهذا الأمر ولا أعلم كيف وعندما يكتشفون أنني بالفعل فنانة لا تعلم مدى نظرتهم الخاصة لكل فنان، تختلف معاملتهم للأحسن والأجانب ينظرون إلى الفنان بأنه شخص مختلف ويقدرونه، وزوجي يمتلك هذا الشعور نحوي”.