هل تحضر كيت ميدلتون والأمير تشارلز حفل إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا التذكاري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية جديدة أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والأمير تشارلز، لن يحضرا حفل إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا التذكاري، المقررة إقامته يوم الخميس المقبل الأول من يوليو.

وستبقى دوقة كامبريدج غائبة عن حفل إزاحة الستار عن التمثال، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين الملكيين؛ لأنها لن تنضم إلى الأمير وليام وهاري لتكريم أميرة ويلز.

كما كشف أحد المطلعين لصحيفة “يو كي تايمز”، أن الأمير تشارلز، زوج ديانا السابق، لن يحضر الحدث أيضاً، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيعيد إليه ذكريات حزينة ونادمة.

وقد يؤدي غياب اثنين من كبار العائلة المالكة عن هذا الحدث الذي طال انتظاره، إلى إثارة جدل جديد داخل العائلة.

في الوقت نفسه، يستعد الأمير وليام والأمير هاري لتكريم والدتهما الراحلة ديانا أميرة ويلز، وقد وصل التمثال إلى قصر كينسينغتون، قبيل إزاحة الستار رسمياً عنه يوم الخميس المقبل (الأول من يوليو).

ووفقاً للقصر، سينضم إلى الشقيقين اللذين يستعدان لتكريم والدتهما الراحلة، فقط، بعض الأفراد المقربين من عائلة ديانا، ولجنة التمثال، والنحات إيان رانك برودلي، ومصمم الحديقة بيب موريسون.

تجدر الإشارة إلى أن المتابعين والخبراء في العائلة المالكة، كانوا يترقبون بحذر حضور كيت ميدلتون لحظة إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا، هذا الحدث الذي سيجمع الأخوين هاري ووليام مرة ثانية بعد فترة عصيبة من الخلافات.

ووصل الأمير هاري يوم الجمعة الماضي إلى المملكة المتحدة للكشف عن تمثال والدته الراحلة إلى جانب شقيقه الأكبر وليام.

ويعزل الأمير البالغ من العمر 36 عاماً نفسه في فروغمور كوتيدج في وندسور لمدة خمسة أيام، قبل أن يجتمع هو ووليام البالغ من العمر 39 عاماً، في قصر كنسينغتون في الأول من يوليو في عيد ميلاد الأميرة ديانا الستين، لإزاحة الستار عن تمثال الراحلة.

وتعتبر زيارة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة بالغة الأهمية بالنسبة للعائلة المالكة؛ لأنها قد تساعد في نزع فتيل التوترات داخل الأسرة، بعد تنحيه عن مناصبه الملكية.