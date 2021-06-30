هيفاء وهبي وأكرم حسني معاً في فيديو جديد..”أحلى خضّة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد دويتو لو كنت، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فاجأ الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه بنشر فيديو جديد وخفيف الظل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابه على “تويتر”.

وظهر أكرم في الفيديو مرتدياً بدلة كلاسيكية لونها أسود، داخل غرفة خاصة بالملابس، وكان يقلّب بين فساتين عدة ويأخذ أحدها ليضعه على الأريكة ليفاجأ بهيفاء وهبي تجلس وهي مرتدية فستاناً في قمة الأناقة.لم تتعدَ مدة الفيديو 16 ثانية، وجاء مصحوباً بتعليق منه يقول: “أحلى خضة دي ولا ايه؟”.

وعادت هيفاء وهبي ونشرت الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّقت عليه قائلة: “بيتك ومطرحك إتخض براحتك”.

فيديو كليب أغنية “لو كنت” للثنائي حقق نجاحاً كبيراً جداً، حيث حصد 11 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.ويُعد للعمل الأول الذي يجمعهما، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما وإنتاج “أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي”، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد في لبنان.

ويشار إلى أنّ هيفاء وأكرم عمدا إلى الدعاية للدويتو من خلال إطلاق هاشتاغ “لو كنت” الذي أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر حسني صورته عبر حسابه الرسمي على تويتر وأرفقها بعبارة “لو كنت شكل هندسي، كنت هميل للانحراف”، لترد عليه هيفاء بصورة جديدة لها وكتبت بالنمط نفسه: “لو كنت عين مغمضة، كنت أبقى برضه شايفة”.