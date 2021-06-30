دنيا سمير غانم تتذكر والدها بكلمات مؤثرة في ذكرى الـ40

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كتبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام" رسالة مؤثرة في ذكرى الـ40 لرحيل والدها.

وقالت دنيا سمير غانم في رسالتها المنشورة مساء الثلاثاء: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

وتابعت: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

كما أحيا الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل سمير غانم برسالة عبر "أنستقرام" قال فيها: "40 يوما على رحيلك يا حبيبنا، يا أغلى وأطيب وأجمل قلب، 40 يوما كأنها سنين، لو الحزن سيطر بسبب فراقك، فلا يصبرنا إلا الاطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك".