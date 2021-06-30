عودة الى السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم "الأرملة السوداء" بلندن

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365": مشى عشاق السينما صغارًا وكبارًا ، بعضهم يرتدي زي شخصياتهم المفضلة من سلسلة "المنتقمون"، ووقفوا على السجادة الحمراء في ليستر سكوير بلندن يوم الثلاثاء من أجل عرض خاص لفيلم الأبطال الخارقين "الأرملة السوداء".

فيلم Marvel Studios، من بطولة سكارليت جوهانسون بدور (ناتاشا رومانوف / بلاك ويدو) ، الجاسوسة الروسية المولد التي تحولت إلى منتقمة، هو من بين قائمة الإصدارات الرئيسية القادمة التي تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة COVID-19 ، والتي يأمل صناع السينما أن يعيد تنشيط مبيعات التذاكر.

ظهرت الأرملة السوداء كشخصية متكررة في عالم Marvel السينمائي منذ "Iron Man 2" عام 2010 ، حتى حصلت رومانوف على فيلم خاص بها "Black Widow" تعيد فيه استعراض ماضيها.

سيصدر فيلم "Black Widow" في دور السينما وعلى خدمة البث المباشر Disney + الأسبوع المقبل.