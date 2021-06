إنبار ليفي بطلة لفيلم الإثارة النفسية "Vronika"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365": وقعت نجمة مسلسل "لوسيفر" أنبار ليفي عقداً لبطولة فيلم إثارة نفسي بعنوان Vronika ، للكاتب والمخرج جيرت هيتبريج.

يركز فيلم هيتبريج الأول على روني (ليفي) القوية الإرادة وزوجها الطموح ستيفن (جاك كيسي)، وهو تاجر للعملات المشفرة يعمل من المنزل ويظهر نسخة من زوجته تدعى Vronika (تقوم بدورها أيضًا لافي)، لمساعدته في الفوز بالصفقات.

الفيلم في مرحلة الإنتاج حاليًا ويتم التصوير في مواقع في جميع أنحاء غرب ميشيغان.

يذكر أن ليفي حققت نجاحاً بأدوارها التلفزيونية من بينها مسلسلات Lucifer و Stumptown و Imposters و Prison Break و The Last Ship. أما في السينما ظهرت في فيلم "Sorry for Your Loss" لكولين فريسن ، وفيلم "The Last Witch Hunter" للمخرج بريك ايسنر وغيرها.