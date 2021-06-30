سجال بين حسام حبيب ونضال الإحمدية بعد تهديدها له

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"الخليج 365": يبدو أن تداعيات التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب لن تتوقف، فبعد رد شيرين الذي برأت فيه حسام ووالدته من الإدعاءات التي جاءت في التسريب الصوتي للأب، وفيديو حسام الذي أكد أن التسجيل بالفعل لوالده وتبرأ منه، وفي معرض رده عاتب الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية على نشر التسجيل وطلريقة الحصول عليه، فهو على حد تعبيره فقد الثقة بمن حوله لأن الضربات تاتيه من ناس كان يعتبرهم مقربين.

الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أكدت في مكالمة مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن التسريب الصوتي حقيقي، ويخص حسين والد حسام حبيب، وأن محرري مجلتها تمكنوا من استدراجه للحديث بطرقهم الخاصة لكي يحصلوا عليه بشكل سري، مشددة على أنه يحق لها ما فعلته بالحصول على التسريب دون علم والد حسام حبيب؛ لأنها "تخترق شخصا ظالماً"، بحسب تعبيرها.

هذا التصريح على ما يبدو إستفر زوج شيرين، فنشر فيديو عبر حسابه على الإنستغرام من جزئين بعنوان: " الرد على الشر"موجهًا حديثه للإعلامية اللبنانية متسائلاً على الكيفية التي سمحت بها لنفسها في إختراق حياة الناس الشخصية ونشر خصوصياتهم على الملأ، بإستخدام فتاة (ليست مذيعة) لإستدراج والده للحديث عن زوجته بشكل غير لائق.



الأحمدية ردت على فيديو الفنان حسام حبيب، وقالت لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية "لا أريد الدخول فى مهاترات مع رجل يبحث عمن يقاتلهم للدخول فى منطقة الضوء بدلاً من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها، شيرين التى نكن لها الكثير من التقدير والحب ولأجلها أكتفى بهذا الرد بانتظار جولة جديدة".

حبيب رد عليها بدوره مستخفاً بتهديدها له بالقول بأن إختراقه غير ممكن لأنه لا يرد على مكالمات من النوع الذي نصب الفخ الذي وقع فيه والده. وتوعد بمقاضاتها.