شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية نبيلة السيد.. رحلت فى عمر 48 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 30 يونيو ذكرى وفاة الفنانة نبيلة السيد التي رحلت عن عالمنا عام 1986 بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان عن عمر 48 سنة، ورغم رحيلها في سن صغيرة إلا أنها كانت من أبرز الفنانات الكوميديات في فترة الخمسينات والستينات حيث تمتعت بخفة ظل كبيرة ظهرت في الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.



نبيلة السيد

ولدت نبيلة السيد يوم 7 أغسطس 1938، وحصلت على دبلوم معهد التمثيل الذى أهلها لكى تبدأ حياتها الفنية ضمن فريق عمل الكثير من الفرق المسرحية وعلى رأسها "ساعة لقلبك" فى فترة الخمسينات، كانت مهووسة بالتمثيل وقدمت أول أدوارها فى فيلم "غزل البنات" أمام نجيب الريحانى وعمرها لم يتعدّ 11 سنة.

شاركت فى العديد من الأعمال الفنية التى يتخطى عددها 130 متنوعة ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث قدمت الأدوار المساعدة ولكنها علقت مع الجمهور من أبرزها دور شقيقة البطلة راقصة الموالد التى أصبحت راقصة درجة أولى فى "الراقصة والطبال"، ودور العالمة فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس فى "البحث عن فضيحة"، والحماة فى فيلم "ممنوع فى ليلة الدخلة".

مشهدها فيلم "البحث عن فضيحة عندما دخل عليها الفنان سمير صبرى وهى نائمة دون أن ينتبه أنها المتواجدة وجملتها الأشهر التى نتذكرها حتى الآن :"‏ طخه بس ما تموتوش يا بوى،‏ وعريس يا بوى، لاسيما وأنها جسدت شخصية البنت القبيحة العانس.



نبيلة السيد وسهير رمزى