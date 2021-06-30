نبيل بهجت يحاضر فى ندوة "الأراجوز المصرى والاستثمار فى التراث" بكندا

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القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بشهر التراث المصرى فى أونتاريو بكندا يحاضر الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان في ندوة بعنوان "الأراجوز المصرى والاستثمار فى التراث".

الندوة تأتى فى إطار إدراج اليونسكو للأراجوز المصرى علي قائمة التراث العالمى غير المادى وستقام الندوة يوم الأربعاء 7 يوليو 2021 الساعة السادسة مساء بتوقيت أوتاوا.

الأراجوز المصرى تم الاعتراف به كواحد من الفنون الإنسانية المهمة وتم تسجيله على قوائم اليونسكو في 28 نوفمبر 2018، تتويجا لجهود استمرت 20 عاماً، سعى فيها د. نبيل بهجت - معد ملف التسجيل – لنقل الفن من الهامش إلى بؤرة الاهتمام، فانتزعت جهوده اعترافا محليا وعربيا وعالميا.

وقام د. بهجت بإعداد الملف الخاص بالتسجيل إعداداً كاملاً مستفيداً من تجربة فرقة ومضة التي احتضنت عدداً من الكنوز البشرية الحاملين لفن الأراجوز كعم صابر المصري، وصابر شيكو، وكذلك عدداً من الشباب في مبادرة لتوظيف الفن، كما سعى الدكتور بهجت لوضع أول أرشيف لفن الأراجوزوإعادة توظيفه داخل العروض المسرحية التي تقدمها فرقة ومضة.