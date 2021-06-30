سمية الخشاب: "الأمان يا عزيزتي بالله دائما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وجاء في المنشور: "أي امرأة بتقول حاسة بالأمان مع الراجل ده أيا كان بقى جوزها، خطيبها، حبيبها، يا عزيزتي الأمان بالله دائمًا وأبدا وبس".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".