“جو البنات” تريو يجمع محمد رمضان ونعمان بلعياشي وريدوان.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:50 صباحاً - علق الفنان المصري محمد رمضان، عن تعاونه الفني الجديد مع المنتج الموسيقي المغربي ريدوان، الفنان المغربي نعمان بلعياشي في التريو الغنائي الجديد جو البنات، والذي من المقرر طرحه خلال الصيف الجاري.
قال محمد رمضان في تصريح للمذيع إيلي نخلة، ببرنامج The Insider بالعربي، إنه يعمل مع بلعياشي وريدوان على طرح أغنية تليق بالجمهورين المصري والمغربي، بل ويتوقع أن يتخطى نجاح الأغنية حدود الشرق الأوسط وتتجاوزها إلى العالمية.
وأوضح محمد رمضان أن الأغنية تتوافر فيها جميع عناصر النجاح، لذلك هو يتوقع أن تنجح وتدخل البهجة والسرور على الناس خلال الصيف الجاري.
من جانبه عبر نعمان بلعياشي، عن سعادته بالتعاون مع محمد رمضان و ريدوان متمنياً أن يعجب الجمهور بالأغنية، مشيراً إلى أنهم وضعوا الكثير من الجهد فيها.
قال المنتج العالمي ريدوان إن التريو الذي سيجمعه مع محمد رمضان و نعمان بلعياشي بعنوان جو البنات، هو تريو جميل جداً مشيراً إلى أن الأغنية ستكون بمثابة ضربة قاضية في صيف 2021 وستدخل السرور على الناس .
يذكر ان كليب الاغنية سيكون من اخراج محمد سامي حيث بدأ تصوير المشاهد الاولى في مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة.
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