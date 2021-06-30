مطالبات بالقبض على مشعل الخالدي بسبب تلميحات جنسية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:50 صباحاً - طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على المشهور السعودي مشعل الخالدي بعد انتشار مقطع فيديو له ولزوجته أميرة الناصر ظهر فيه وهو يتحدث عن طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً بطريقة جنسية.

مشعل كان يتحدث مع زوجته أميرة الناصر وجاء في الحديث المتبادل وصف جنسي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بعد أن تحدث عن حجم صدرها لتؤكد زوجته المعلومة وتعلق أن جسد الطفلة بتضاريس كبيرة.

وقد تصدر هاشتاغ “القبض على مشعل الخالدي” الترند على موقع تويتر مع تعليقات غاضبة من تصرفه.

ومن بين التعليقات كتب احدهم: “مو طبيعي القذارة بذا الإنسان والمشكله اميرة تضحك معه وكأنه قال شي يضحك”.

This is a Twitter Status #القبض_على_مشعل_الخالدي

مو طبيعي القذارة بذا الإنسان والمشكله اميرة تضحك معه وكأنه قال شي يضحك 🤢🤢❗❗ pic.twitter.com/dh3NlxzLAI — we♀️|a feminist (@fkjy_6) June 29, 2021

فيما طالب اخرون بمعاقبته بسبب استهزائه بالنقاب حيث ظهر في مقطع احر وهو يضع البرقع على جهه باسلوب ساخر.