شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف من النقاد والجمهور لفيلم مارك والبرج وشيويتل إيجيوفور"Infinite" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الخيال العلمى Infinite، على تقييم ضعيف من كل من النقاد والمشاهدين، والذى وصل إلى 16% من قبل النقاد العالميين، و 38% من قبل 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.



Infinite

وكان قد بدء عرض فيلم Infinite، بـ عدد محدود من دور العرض حول العالم، بداية من يوم 28 مايو الماضى، ومن المقرر أن يصل باقى دول العالم في خلال أشهر الصيف المقبلة.

فيلم Infinite من بطولة مارك والبرج، شيويتل إيجيوفور، صوفي كوكسون، ديلان أوبراين، جيسون مانتزوكاس، صديق روبرت، توبي جونز، يوهانس هوكور، ليز كار.

فيلم Infinite من إخراج أنطوان فوكوا مخرج فيلم The Equalizer، ويستند الفيلم الجديد على رواية "أريك ميكارينز" التى تحمل اسم The Reincarnationist Papers، والتى تركز على مجتمع سرى للأشخاص الذين يمتلكون خلفية عن حياتهم السابقة بعد محو ذاكرة الجميع، ويجسد والبرج شخصية شخص مضطرب تطارده ذكرياته فى الماضى التى مضى عليها قرون عده.

لم تكن تلك هى المشاركة الأولى للممثل العالمى مارك والبرج مع المخرج العالمى أنطوان فوكوا، فقد تشاركا عام 2007 فى فيلمهما الشهير Shooter الذى نجح فى حصد إيرادات بلغت 100 مليون دولار بتكلفة لم تتخطى الـ 5 ملايين دولار.