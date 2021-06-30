فجر السعيد: “قضية شيرين وزوجها خطفت الاضواء من ريهام حجاج”

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:43 صباحاً - اعتبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد ان الازمة الجديدة التي نشبت على خلفية التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد خطفت الاضواء من الفنانة ريهام حجاج والازمة التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك.

وقالت فجر السعيد في تدوينة عبر حسابها على الفايسبوك: “من وجهة نظري الخاصه أن قصة شيرين وزوجها وحماها خطفت الأضواء من لقاء ريهام حجاج اوتحولت السوشيال ميديا من تداول اسم ريهام وياسمين وهو ما رفع من اسم ريهام لإنها تُذكر مع ياسمين … الى ان دخل الترند على شيرين وحماها وزوجها وخلافه مع الصحفيه اللبنانيه الكبيره نضال الأحمديه … ونسوا ريهام وكأنها لم تذكر بل احتمال نسوا القصه … وبقت ياسمين عبدالعزيز نجوميتها ونجاحاتها وتاريخها كنجمه كبيره هو الباقي”.

وتابعت “اما الترندات فإلى زوال حتى لو دعموها بالفاظ منحدرة الأخلاق مثل “الطرف الأول يحب الطرف الثاني” ومافي هذي الجمله من طعن بالأعراض لإمرأه متزوجه وليست عزباء.. والحقيقه عن نفسي أربوا بمن روجه أن يسمو في خلافاته بعيداً عن #الأعراض .. {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]”.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status #الترند الى زوال والنجوم الحقيقيين هم الباقين بقلوب الناس 🙏🏻 pic.twitter.com/minPszqv3s — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 29, 2021

يذكر ان فجر السعيد سبق وان دعمت ياسمين عبدالعزيز في ازمتها مع ريهام حجاج حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: ” معلش .. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبد العزيز والممثلة ريهام حجاج ” .

وتابعت : ” فتلك هي المصيبة ويا للهول بصوت يوسف وهبي ! أين الثرا من الثريا ؟ .. ياسمين عبدالعزيز ممثلة من طراز نادر ولديها قبول عالي أما الأخت الثانية فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشكرا ” .

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