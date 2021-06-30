شاهد.. دنيا بطمة لزوجها محمد الترك: “عطيني kiss عالنجاح”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:43 صباحاً - احتلفت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك بالنجاحات التي حققتها مؤخرا سواءا بأغنية “حب المصالح” او الحفلات التي احيتها مؤخرا.

وظهرت دنيا بطمة في مقطع فيديو مع زوجها وهي تقول له: “عطيني kiss عالنجاح” ليقوم بدوره بتقبيلها على خدها.

وكانت ​دنيا بطمة​ قد أثارت جدلاً مؤخرا كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تستجم تحت أشعة الشمس،

وتلقّت دنيا الكثير من الإنتقادات بسبب صورتها، في حين ان بعض المتابعين دافع عنها وعبر عن اعجابه بإطلالتها، متمنيا لها قضاء أوقات صيفية ممتعة.

وكانت ردّت دنيا على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب، أظهرت من خلالها رشاقتها ومحافظتها على جسمها، على الرغم من وضعها طفلتها الثانية “ليلى روز”، منذ فترة قصيرة.