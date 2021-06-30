شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يسجل أغنية جديدة بعنوان "عزبنجى وغنوجة" كلمات صلاح عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"عزبنجى وغنوجة"، من كلمات صلاح عطية، وتوزيع ايمن هلال، وهى أغنية تحمل إيقاع يناسب أجواء الصيف، ومن المقرر طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مجد القاسم مؤخرا أغنية سينجل تحمل عنوان "في حفظ الله"، من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وتحمل الأغنية الطابع الدرامي على رتم مقسوم، ويقول أول مقطع من الأغنية، في حفظ الله وربنا يوفقك.. بس اللي أنت معاه حاسب ليغرقك.

وانتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

كما طرح أيضًا مجد خلال الفترة الماضية أغنية سينجل بعنوان "انا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، ألحان محمد صيام، توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش بخير..آنا جوه مني حاجاتك كتيرة مكتفاني فى كوم وجع وحاجات كتيرة معجزانى"، وأغنية ديو مع المطربة آية عبدالله تحت عنوان "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق.