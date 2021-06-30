محمد هنيدي ينعى رجل الأعمال أنسي ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد هنيدي، رجل الأعمال "أنسي نجيب ساويرس"، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكتبت هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر: "خالص العزاء لعائلة ساويرس في وفاة المهندس أنسي ساويرس".

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.