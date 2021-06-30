إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى أربعين سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيّت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل الفنان سمير غانم.

ونشرت إيمي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "فات أربعين يوم على رحيلك يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك أنت وبابا وأمواتنا جميعا، وحشتنا يا سمورة".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.