شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى 2021.. عز وكريم وهنيدي يتنافسون على الإيرادات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفلام عيد الأضحى 2021.. عز وكريم وهنيدي يتنافسون على الإيرادات

الأربعاء 30 يونيو 2021

تحمل أفلام عيد الأضحى 2021 قدراً كبيراً من التنوع والاختلاف ويتنافس فيها ستة من النجوم الكبار، لكل منهم لون وطريقة مختلفين في اختيار أعماله.



ويشهد موسم عيد الأضحى طرح أكثر من عمل كوميدي وأفلام تعتمد على الإثارة والتشويق.

وترى الجهات المنتجة لهذه الأعمال أن طرح الأفلام في ظل جائحة كورونا وتحديد نسبة الإشغال داخل دور العرض السينمائي يعد مغامرة كبيرة، لكنها قررت خوض المغامرة لأن حفظ الأفلام داخل الأدراج ليس حلاً للأزمة.

وفي هذا التقرير، نرصد أهم الأفلام التي تتنافس في عيد الأضحى 2021:

العارف

قررت شركة "سينرجي" طرح فيلم "العارف" تجارياً في 14 يوليو/تموز، والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

وتدور أحداث الفيلم في وقتنا المعاصر، حول حرب العقول، وذلك من خلال قصة "يونس"، التي يلعبها أحمد عز، ويعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد بالقاهرة، ويلجأ إلى سرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطِرة.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يُعرض الفيلم تجارياً في 7 يوليو/تموز، ويضم كوكبة من نجوم التمثيل في مصر على رأسهم كريم عبدالعزيز وبيومي فؤاد ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية مذيع، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته، التي تجسّدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة في زوجها.

الإنس والنمس

يخوض نجم الكوميديا محمد هنيدي المنافسة في موسم عيد الأضحى بفيلم جديد يحمل اسم "الإنس والنمس"، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويشارك في البطولة عمرو عبدالجليل، منة شلبي، بيومي فؤاد وصابرين.

موسى

تدور أحداث الفيلم حول أول روبوت يتم اختراعه في الشرق الأوسط، ولكن يمر الأبطال بالعديد من الأحداث تجعل الأمور تنقلب ضدهم.

والفيلم من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار.

قمر 14

يشارك في بطولة فيلم "قمر 14" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، خالد أنور، أحمد حاتم، شيرين رضا، غادة عادل، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس.

والفيلم تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، وسيعرض في أول أيام عيد الأضحى.

مش أنا

يعرض فيلم "مش أنا" حالياً بدور العرض المصرية، وسيخوض المنافسة في موسم العيد.

ويشارك في البطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، فايز المالكي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.