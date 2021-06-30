شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر بطلاً أمام سوسن بدر فى مسلسل "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان حسام داغر على تقديم أحد أدوار البطولة الرئيسية في مسلسل "السيدة زينب" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وبطولة سوسن بدر حسبما كشف لـ"الخليج 365" مشيراً إلى أنه يعتبر دوره في العمل نقلة كبيرة بالنسبة له باعتبار أن الأحداث تدور حوله كما أن الدور جديد ومختلف تماماً عليه لافتاً أن التصوير سيكون يوم 10 يوليو المقبل.



حسام داغر

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

صور حسام داغر الموسم الثانى من برنامج "طباخ أفندى" مؤخراً في الأردن وكشف لـ"الخليج 365": "البرنامج فكرته إن الرجالة هي التي تطهو الطعام من خلال مسابقة، ومستضيفين عدد كبير من مشاهر العالم العربى ولكن أنا الوحيد المتواجد من مصر، ووصلت للمرحلة قبل النهائية من المسابقة".



الفنان حسام داغر

ونشر الفنان حسام داغر عدد من الصور على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلا: "سعيد بمشاركتي وتمثيلي لبلدي مصر في برنامج "طباخ أفندي" للموسم الثاني موسم النجوم بعد نجاح الموسم الاول بشارك فيه أنا وأختي سهي في دولة الأردن مع مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي والمؤثرين والانفلونسر والنجم الشيف العالمي تيمور الموج والمذيع أحمد ياسين الي حبيتهم