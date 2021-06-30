تعرفوا على شقيقة الفنان محمد الشرنوبي المطربة الشابة: لن تصدقوا جمالها! – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:44 صباحاً - من المعروف عن الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي أنه ينتمي إلي عائلة فنّية كبيرة، فوالده يكون الملحن الكبير فاروق الشرنوبي، وعمه صلاح الشرنوبي، ولكن غير المتداول أن لديه شقيقه كبري تعمل بمجال الغناء وهي رشا الشرنوبي، والتى شاركت في برنامج اراب ايدول الموسم الاول وحظيت بشهرة كبيرة.

رشا الشرنوبي التي حققت نجاحًا لا بأس به خلال الفترة الماضية، اشتهرت أيضًا من خلال مواقفها الداعمة لشقيقها سواء في أزمته مع خطيبته ومنتجته السابقة، أو المشادات المتبادلة التي نشبت بين شقيقها وبين الشاعر عمرو حسن، وحينها تدخلت رشا وطالبت الأخير بالاجتهاد قليلاً لكي يتعاون مع الشرنوبي.

ورغم إنتماء رشا الشرنوبي إلي عائلية فنية كبيرة، إلا أنها شقت طريقها الخاص في الغناء، حيث بدأت في الغناء منذ صغرها في الإذاعة، وسرعان ما كونت فرقة موسيقية، وشاركت في إحياء عدة حفلات بعدد من المسارح الشبابية، مثل “ساقية الصاوي” وغيرها، وبعدها قررت المشاركة في الموسم الأول من برنامج «آراب آيدول»، إلا أنها لم تنجح في الوصول إلى النهائيات، وبعدها قدمت عدداً من الأغنيات التي حققت لها انتشاراً جيداً على مواقع التواصل.

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وقالت المطربة الشابة، خلال لقاءها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها الشهير “صاحبة السعادة” الذي يذاع على قناة dmc، إنها درست موسيقى عربية وعملت في دار الأوبرا، ثم بدأت في إقامة حفلات بساقية الصاوي، وبدأت بعدها في العمل بمجال الغناء، وغنت العديد من أغانى الإعلانات، مشيرة إلى أن ابنها “أدم” كان رضيعاً خلال السنوات الماضية فتعطلت عن مسيرتها لبعض الوقت، والآن بعد أن ما كَبر أصبح بإمكانها الانطلاق من جديد.

وأضافت الشرنوبي أنها تدربت على بعض الأغاني التراثية، وأرادت تحقيق معادلة صعبة في أن تؤديها بشكلٍ جيد وفي الوقت ذاته ألا تقلد أحد من الفنانين الكبار، كما أشارت إلى أن الأغانى تم توزيعها بشكل أكثر تطورًا من الموسيقى التى تم توزيع هذه الأغانى بها من قبل، وهو أمر يُمكن الجيل الجديد من الاستماع لهذه الأغنيات دون ملل، كما أنها تساعد المطربين الشباب فى كسر الرهبة من الأغاني التراثية.

يُذكر أن آخر أعمال رشا الشرنوبي غنائها أغانى «فيلم بنات ثانوي» من بطولة شقيقها محمد الشرنوبي مع عدد آخر من الفنانين الشباب، وأشهر تلك الأغانى أغنية “أحلامنا”، كلمات الشاعر أحمد عبد المنعم، وألحان نادر شمس، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة.

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