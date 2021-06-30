محمد الفلاح - القصة الكاملة لتسريب شيرين عبدالوهاب وتبرؤ حسام حبيب من والده

الأربعاء 30 يونيو 2021

احتوت القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب على 3 فصول، ولكل فصل بطل يقود الحدث، وينتظر الجمهور رد فعله بشغف شديد.



الفصل الأول.. والد حسام حبيب

اشتعلت الأزمة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لوالد الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن علاقة نجله بزوجته شيرين عبدالوهاب.

وكشف والد حسام حبيب في المقطع الصوتي عن عدم حب والدة حسام حبيب لزوجة ابنها، واعتبارها من طبقة اجتماعية غير ملائمة، رغم أن شيرين هي من تتولى الإنفاق على عطلات حماتها الصيفية، كما أكد تحكم حسام في الحسابات البنكية لزوجته.

وفور انتشار هذا التسجيل حدث جدل كبير، فخرج والد حسام حبيب عن صمته، ونفى التسجيلات المنسوبة إليه، قائلا: "ده مش صوتي.. في ناس عايزة تخرب بيوتنا".

الفصل الثاني.. شيرين عبدالوهاب

تعاطف الجمهور مع شيرين عبدالوهاب، ورأوا أنها ضحية مؤامرة من جانب زوجها وعائلته، وتوالت التعليقات التي تساندها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب الرد على التسجيل الصوتي المسرب.

ودافعت شيرين عبدالوهاب في ردها عن زوجها، لكنها في الوقت نفسه لم تبرئ ساحة والده، وقالت في تسجيل صوتي لها عبر تويتر: "عاوزة أطمن كل الناس على صحتي أنا كويسة وحسام زوجي إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي وميستهلش منكم كم القساوة دي عشان انتوا متعرفهوش، هو بنالي شخصيتي ورجعلي ثقتي بنفسي وحسام بيحبني أنا وبناتي ومن ساعات متجوزني معملش أي حاجة الست حماتي اللي ربت راجل ست عظيمة وادعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقي ونظيف".

وتابعت شيرين حديثها: "الفيزا بتاعتي مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأني كلي كده بتاعة زوجي، راجل من عيلة وعيلة محترمة أوي ومقبلش أن حد يكلم عليه كده ولا هو ولا والدته.. وحسام راجل مفيش زيه بقالنا 4 سنوات متجوزين ولو كان عاوز يستفيد مني كان عمل أغنية سينجل.. وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادي وحسام بيحبني وحاسة معاه بالأمان كفاية أنه طلع من حياتي كل الناس اللي بتستغلني وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة".

الفصل الثالث.. حسام حبيب

وتحمل حسام حبيب عبء البطولة في الفصل الثالث من الأزمة، إذ دافع عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تداول الفيديو المنسوب لوالده والذي يحمل تطاولات بحقها.

ونشر المطرب حسام حبيب فيديو عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام"، للرد على التسجيل المسرب قال خلاله: "أنا عمري ما عملت فيديو للرد على أي كلام اتقال عليا، عاوز أشكر ناس طلعوا أكرم وأجدع من الناس اللي من دمي، أنا أكبر من الدفاع عن نفسي، وبكل أسف عارف إن في ناس قريبين مننا هما السبب في اللي بيحصل لنا، عاوز أقول إن في ناس كانت بتنتهك حقوق شيرين، ولما جيت وعرفتها حقوقها انقلبوا علينا.. علشان الحنفية اتقفلت".

وأضاف حسام حبيب: "شيرين عبدالوهاب عندها شركة بتدير أعمالها، ومش بتاخد أوامر من حد.. عندما تزوجت شيرين كانت أنجح فنانة في العالم العربي.. أنا وشيرين ربنا اختارنا لبعض ومفتكرش إن إنسان مش سوي يقدر يفرقنا، ومعتقدش في إنسان عنده علاقة بربنا يعمل كدة مهما كانت درجة قرابته ليا، الشخص اللي عمل كده قريب مني ومش أول مرة يؤذيني، وآسف إني بقول عليه الشخص ده".

واختتم حسام حديثه قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، لو الحاجات دي استمرت هلجأ للقانون، ومش هيفرق معايا صلة القرابة، لأن البني آدم اللي عمل كدة بيفتري وبيخرب بيوت وبيتكلم في أعراض، وجاب سيرة أمي.. وأمي عندي غالية جدا، هي اللي ربتني وعلمتني كل حاجة في حياتي، أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وكانت بتقولي اسأل عليه، وكنت بعمل كده، وسألت شرعا وقالوا لي ابعد عنه ما دام بيعمل كده".