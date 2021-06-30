بصوت محمد الحلو.. الملحنة السعودية حنين علي تهدي مصر أغنية وطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، الثلاثاء، على يوتيوب فيديو مصورا لأغنية بصوت الفنان الكبير محمد الحلو تحمل اسم "يا مصراوية"، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

أغنية "يا مصراوية" من كلمات الكاتب الصحفي شارل المصري، وألحان الملحنة السعودية حنين علي.



وأغنية "يا مصراوية" ليست التجربة الوطنية الأولى للملحنة حنين علي، حيث قدمت في ذكرى ثورة يونيو/حزيران العام الماضي أغنية "بكرة جاي ليا" من غناء الفنانة الشعبية المصرية الكبيرة فاطمة عيد، والتي حققت نجاحا كبيرا.





كما تعاونت مع كبار المطربين، من خلال العديد من الأدعية الدينية الناجحة، مثل دعاء "طرقت بابك" للفنان علي الحجار، ودعاء "يا رب يا رحمن" للفنان هاني شاكر، والذي تم طرحه في شهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا.

ومن جانبها قالت حنين إنها سعيدة بالتعاون مع فنان قدير بحجم محمد الحلو، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على تقديم مجموعة من الألحان لشعراء كبار ينتمون إلى زمن الفن الجميل، لتمثل تلك الأغنيات عودة لهم بعد غياب.





وتقول كلمات أغنية "يا مصراوي"

يا مصر يا بلد المحبة والشعب الأصيل

يا وطن جه قبل التاريخ ونيلك عندك دليل

يا بلدنا يا بلد العجايب يا أم القلب الجميل

بأحبك واللي يحبك

جيل من بعد جيل

مصر يامه يا بنت أبوكي

مهما حاولوا يركعوكي





تفضلي دايما قوية

يا بلدنا يا بهية

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

جيشك الجرار حاميكي

شعبك الجبار فاديكي

ميقدروش أبدا عليكي

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

مصر هي البداية والنهاية

وانتي لينا يا بلدنا في الحب غاية

عشتي يا مهد الحضارة والهداية