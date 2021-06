شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن بيكون البطل الشرير فى فيلم The Toxic Avenger والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيلعب الممثل كيفن بيكون دور الشرير في الفيلم الجديد "The Toxic Avenger"، أمام كل من بيتردينكلاج، جاكوب تريمبلاي وتايلور بيج، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "thewrap".

سيقوم الكاتب Macon Blair بكتابة وإخراج الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حول البطل الخارق الشهير "Toxie"، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في بلغاريا خلال الشهر الجارى.

ويتبع فيلم "The Toxic Avenger" الحامي الوحشي لـ Tromaville ، NJ ، الذي ولد عندما وقع Melvin في وعاء من النفايات السامة، وبالتالى تحول إلى بطل متحورمثير للاشمئزاز ولكنه فى نفس الوقت، محبوب، يقف في وجه المتنمرين والفساد بحماسة، حيث يقوم بـ فعل الخير ويضرب الشر بوحشية بطريقة غير آمنة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap".

كما يلعب بيكون المرشح لجائزة إيمي والفائز بجائزة SAG، حاليًا دور البطولة في المسلسل الدرامي الإجرامي الذي نال استحسان النقاد "City on a Hill"، كما يقوم ببطولة الفيلم "One Way".

في الفترة الأخيرة لعب بيكون دور البطولة في فيلم “You should Have Left”، كما ظهر في فيلم "Black Mass" لسكوت كوبر أمام جوني ديب ولعب دور البطولة في فيلم الإثارة المستقل "Cop Car" للمخرج جون واتس، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2015.