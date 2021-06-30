شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز ختام فعاليات مهرجان أسوان بحضور نحوم الفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على رصد فعاليات ختام مهرجان أسوان فى دورته الخامسة من خلال لايف من داخل الفعاليات التى أقيمت بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي، ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبد العزيز وشريف رمزى، وقام بتقديم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وتولى الإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما قام المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.





وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان: "عشنا دورة استثنائية وصعبة وسأحاول رصد أهم ما جاء في الدورة، ففي مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان عرض 12 فيلما روائيا وتسجيليا من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا، أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلما من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة، و80٪ من الأفلام من صناعة المرأة، كما قدمنا كتاب أفضل 100 فيلم، وكذلك منتدي نوت الذي ركز على قضايا المرأة، ويجب ألا نغفل دور جمهور محافظة أسوان وساعدنا بحضوره على جذب عدد مميز من الأفلام".

وأضاف أندرو: "رغم حرارة الجو والامتحانات شهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا على متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدي نوت لقضايا المرأة".



اندرو محسن فى ختام مهرجان اسوان

وأكدت إدارة المهرجان أن التخوف من حرارة الجو كان منطقيا لكن الجمهور الأسوانى كشف عن تعطشه لمتابعة الأفلام والأحداث الفنية بعد فترة طويلة من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات خاصة من جانب الشباب ونساء أسوان.

وقال الفنان سيد عبد الخالق: "قدمت ورش أسوان هذا العام 8 ورش تدريب لفتيات وشباب أسوان وكان هناك 88 متدربا شكلوا 9 فرق تتنافس على جائزة جيميناي أفريقيا، وقمنا هذا العام بتقديم ورشة توجية الممثل للمخرجين الشباب تحت إشراف الفنانة سلوى محمد علي، وقامت خلالها بتدريب عدد من المخرجين الشباب على المهارات والإرشادات اللازم تعلمها لتوجيه ممثليهم بكفاءة".

وأضاف: "قمنا أيضا بعمل ورشة لتطوير الفيلم لأصحاب مشاريع دورة المهرجان السابقة تحت إشراف المنتجة خلود سعد، والتى تعمل على مساعدة الطلبة على تطوير أفلامهم القائمة وكيفية المشاركة في المهرجانات وإعداد ملف للفيلم".

واستكمل عبد الخالق الحديث قائلا: "هذا العام أيضا لدينا ورشة السينما والرسوم المتحركة للأطفال تحت إشراف الفنان إبراهيم سعد، وقام خلالها بتعليم الشباب المبدع الأدوات التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم على الورق وتعليمهم أساسيات الرسوم المتحركة، وضم المهرجان ورشتي صناعة الفليم لنادين صليب والسيناريو لوسام سليمان وورشة الرسوم المتحركة لدكتور أشرف مهدي".

وأضاف سيد عبد الخالق: "تضم لجنة تحكيم مشاريع الورش هذا العام الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود وأشكرهم على دعمهم للمهرجان وشباب الورش بوجودهم وتحمسهم ورغبتهم في تقديم خبرتهم لشباب الصعيد، لأن مثل هذه الأمور لم تكن تحدث كثيرا وكان الأمر قاصرا على القاهرة وعدد قليل من المحافظات، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاريع الناتجة عن الورش وأكدوا أنها تستحق العرض في عدد من المهرجانات".

وأضاف: "هذا العام لدينا 240 متدربا ومتدربة من أبناء الصعيد، خاصة أسوان وتبلغ نسبة الفتيات 70٪ وأنتجنا 6 أفلام من ورش العام الماضي، وهذا العام تشارك في مسابقة الورش وورش هذا العام استمرت لفترة طويلة بلغت 250 ساعة تدريب عملي و60 ساعة أونلاين عبر خاصية زووم، ونطمح لإنتاج 6 أفلام أخري من ورش هذا العام".

واختتمت أمس فعاليات ورش هذا العام وقام برعايتها ودعمها وزراة الثقافة والسياحة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوربية، وتهدف الورش نشر الثقافة السينمائية في الصعيد وجذب أكبر عدد من الشباب وتدريبهم في كل مجالات السينما لخلق كوادر جديدة تفيد صناعة السينما.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم الكاتبة د. دعاء سهيل لدورها البارز والمؤثر في المرأة المصرية، كما قام بتكريم د. نجوى إبراهيم صبحى لما تقدمه من خدمات ودور بارز في المجتمع الأسواني، كما تم تكريم السيدة زينب علي مدني لدورها البارز في قضايا المرأة بمحافظة أسوان ومنحها جائزة سيدة أسوان 2021، وقام بتسليم الجائزة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.



مصطفى خاطر



جائزة الفيلم الطويلوأعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها الخامسة، وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل فيلم "طرق سيئة" تأيف وإخراج ناتاليا فورازبيت، تصوير فولوديمير إيفانوف، مونتاج ألكسندر كورني، بطولة إيجور كولتوفسكي، أندريه ليليوخ، فلاديمير جورين. والفيلم عبارة عن أربع قصص قصيرة تقع على طرق دونباس خلال الحرب.

وفاز بجائزة أفضل مخرج آنا كاتز، عن فيلم "الكلب الذي لا يكف عن النباح" للمخرج آنا كاتز، وتدور الأحداث من خلال سيباستيان، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، يعمل في سلسلة من الوظائف المؤقتة ويعتنق الحب في كل فرصة سانحة، ويتحول سيباستيان من خلال سلسلة من اللقاءات القصيرة بينما العالم على مشارف نهاية ممكنة.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي ليوناردو أنطونيو، عن فيلم "تقديم" تصوير جيليرمي دانيال، مونتاج ليوناردو أنطونيو، بطولة إيولاندا لارانجيرو، ماريا جواو أبريو، جواو كاتاري، إنتاج Quattuor Pictures.

وخلال الفيلم تتعرض لوتشيا للاغتصاب على يد زوجها وتوجه إليه الاتهام. وتحارب النظام القانوني البرتغالي لإجبار زوجها، ابن نائب المدعي العام، للمثول أمام المحكمة.

وفاز بجائزة أفضل ممثلة ماريا دي جيرولامو، عن فيلم "فيرونيكا" سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، تصوير بيدرو جارثيا، مونتاج دانيال فيريرا، بطولة ماريانا دي جيرولامو، باتريشيا ريفادينيرا، أرييل ماتيلونا، إنتاج Merced.

وتدور الأحداث من خلال فيرونيكا وهي زوجة لاعب كرة قدم شهير تتمتع فيرونيكا بحياة حلوة مريرة تقضيها في الجلوس بجوار المسبح، وحضور جلسات التصوير، والقيام بمقابلات لكتاب عن سيرتها الذاتية. وذهبت جائزة أفضل ممثل إلي دانيل كاتز عن فيلم "الكلب الذي لا يكف عن النباح".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "الجنة تحت أقدامي"، تأليف وتصوير وإخراج ساندرا ماضي، مونتاج عماد ماهر، إنتاج SOLOfilms, Les Films d’Ici Méditerranée, Red Carbon Productions.

ويقدم الفيلم قصة ثلاث نساء لبنانيات يكافحن من أجل الحفاظ على حقهن في حضانة أطفالهن.

ويرأس لجنة تحكيم الفيلم الطويل الفنانة القديرة صفية العمري وتضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم القصير "الخطاب" تأليف وإخراج هاوهاو يان، تصوير أنطون شافليك، مونتاج لوتشي تشاو، بطولة هارموني هي، تشيدي تشانج، جلوريا شيانج، إنتاج AFI Conservatory.

والأحداث تدور في بكين عام 2003 - في الوقت الذي يكشف فيه وباء سارس عن المعايير الاجتماعية، تكشف ثلاث فتيات في الثامنة من العمر عددًا من الحقائق الشخصية خلال إغلاق إحدى المدارس.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلي ميكي لاي عن فيلم "السحابة لاتزال موجودة"، سيناريو ميكي لاي، تصوير لي كاه جياب، بطولة تان شيونج بي، لينج تانج، ألفين وونج، هون تونج يوين، إنتاج Sky Picture.

عندما يمرض جدها بشكل ميؤوس منه، تجد شياو لو، نفسها أمام قرارا حاسما حول ما إذا كان ينبغي عليها التدخل لإنقاذ روحه، فتبدأ في الصلاة سرا بجوار سريره، وعندما تكتشف أمها ما تقوم به تصبح محطمة.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فيلم "أين كنت؟" سيناريو وإخراج ماريا تينور، تحريك يوليا كروس، مارتا جيل، فيسينتي بويج، ماريا ترينور، مونتاج خواكين أوخيدا، بيلين كورتينيا، إنتاج Onair Comunicació i producció.

ويتحدانا فيلم "أين كنت؟" أن نفكر في الواقع العالمي والعابر للعالمية المتمثل في العنف ضد المرأة، وهو فيلم يوائم بين أصالة شهادات من الحياة الواقعية، والقوة البصرية للرسوم المتحركة.

ومنحت اللجنة تنويهًا خاصًا للممثلة سارة تنور عن دورها في فيلم "لا تنبس بكلمة" سيناريو وإخراج إيلودي والاس، تصوير جوليان بولات، مونتاج فلوران دينيزوت، بطولة سارة سوكو، أنييس سورال، أوليفييه بيرييه، إنتاج 2.4.7. Films.

كما منحت أيضاً تنويهًا خاصًا لفيلم "عنها" سيناريو وإخراج رباب مهرج، تصوير محمد مطر، مونتاج محمد نور الدين الكردي، بطولة ميلاد يوسف، روبين عيسى، فايز قزق، إنتاج المؤسسة العامة للسينما دمشق.

وترصد الأحداث من خلال امرأة في زمن الحرب والسلام وكيف تحدث الخيانة من أجل المال ومن أجل حرية واهمة ماجنة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح.

جائزة مسابقة الفيلم الأورومتوسطي

وذهبت جائزة مسابقة الفيلم الأورومتوسطي مناصفة بين فيلم "حربي المفضلة" سيناريو وإخراج إيلزي بوركوفسكا جاكوبسن، تصوير أندريس فيرهورستينسكيس، تروند جاكوبسن، ماريس أبيلي، تحريك كريشانيس أبوليس، نيل هامر، آرنيس زيميتس، كاري آرني، تومس بورانس، مونتاج: جولي فينتن، رينيس رينكا، إنتاج Bivrost Film, Ego Media.

والفيلم قصية ذاتية للمخرجة إيلزي عن نشأتها في لاتفيا بالاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.. وهو فيلم مناهض للحرب، يؤكد على أهمية أن تكون حرية الفرد حقا أساسيا للمجتمع الديمقراطي.

وفيلم "آخر أيام الربيع" إنتاج إسبانيا، إخراج إيزابيل لامبيرتي، سيناريو إيزابيل لامبرتي، لينينا أونجاري، تصوير جيروين كيرس، مونتاج دوريث فينكين، بطولة ديفيد جابار خيمينيز، أجوستينا مندوزا جابار، ديفيد جابوري مندوزا.

وتدور الأحداث في بلدة شانتي بالقرب من مدريد، حيث تضطر مجموعة من ساكني الأرض بوضع اليد إلى مغادرة منازلهم المبنية بالجهود الذاتية عندما تباع الأرض التي يعيشون عليها.

وترأس المخرجة الفلسطينية نجوي نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندور.



مسابقة الفيلم المصري

قررت لجنة تحكيم الفيلم المصري منح جائزة أكثر فيلم يدعم عمل المرأة لفيلم "من وإلي مير "، سيناريو وإخراج ماجي مرجان، تصوير ذكي عارف، أمجد رياض، شادي فكري، مونتاج باسم لبيب، إنتاج The Pianola.

وتذهب المخرجة خلال الفيلم لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليا تكتشف مكان يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

كما منحت فيلم "عاش يا كابتن" إخراج وإنتاج مي زايد جائزة أفضل فيلم يمثل قضايا المرأة، ويدور الفيلم حول رحلة البطلة المصرية أسماء رمضان – زبيبة - ومدرب رفع الأثقال كابتن رمضان عبد المعطي من التدرب في الشارع إلى منصات التتويج القارية، خلال رحلة تصوير دامت أربعة أعوام، خاضها معهم فريق عمل الفيلم.

‎واتفقت اللجنة علي منح فيلم "بنات ثانوي" تنويه خاص لبطلات الفيلم الخمسة جميلة عوض، هنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، والفيلم تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل،وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.

‎وتدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الفنانة درة والمنتج هشام سليمان والفنان أحمد مجدي.

جائزة لجنة النقاد

‎قررت لجنة تحكيم جائزة النقاد منح جائزتها لفيلم "شفق" من كوستاريكا، وهو من إخراج باث فابريجا، تأليف وإخراج باث فابريجا، تصوير ماريا سيكو، مونتاج سوليداد سالفاتي، بطولة ريبيكا وودبريدج، راكيل فيلالوبوس، إنتاج Temporal Films.

‎ويحكي فيلم "شفق" قصة الحمل غير المرغوب فيه من خلال لويزا البالغة من العمر 40 عاما.

‎وتكونت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من الناقدة ماجدة موريس "رئيسا" ووعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبد الرحيم.

‎وأكدت اللجنة أن أفلام مسابقة الأفلام الطويلة قد تميزت بمستوى فني رفيع وأيضا تبنت بأسلوب ملهم العديد من القضايا الشائكة التي تهم المرأة اليوم، وقررت اللجنة منح جائزة "سمير فريد" لفيلم "شفق" لقدرته على التعبير بحساسية وشاعرية عن أزمة مراهقة تتورط في الحمل وكيفية تعامل النساء - الصديقة والأم - لحل هذه الأزمة بأسلوب إنساني ومتفهم.

‎جائزة ورش مهرجان أسوان

‎وفاز بجائزة أفضل فيلم في ورش مهرجان أسوان فيلم أشورا إخراج أسماء يعقوب وسيتم عرض الفيلم في مهرجان الرباط لسينما المؤلف. وتضم لجنة الورش في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

وقام بتقديم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وتولي الإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما قام المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما