شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام فى "العلب" تنتظر الإفراج عنها وطرحها بدور العرض أبرزها العنكبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد من صناع السينما، تحسن حالة السوق السينمائى لطرح أفلامهم التى انتهوا من تصويرها منذ فترة طويلة وأصبحت جاهزة للعرض، إلا أنهم أُجبروا على حبسها فى العلب، حتى تعود دور العرض للعمل بكامل طاقتها، خاصة وأن هناك إجراءات احترازية مفروضة على قاعات السينما للوقابة من انتشار فيرس كورونا منها تخفيض نسبة اشغال دور العرض، ويرصد أهم الأفلام التي تنتظرالضوء الأخضر للعرض بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الانس والنمس "

ينتظر أبطال فيلم "الانس والنمس" للفنان محمد هنيدى، طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة بصيف 2021، بعدما طرحت الشركة المنتجة الافيشات والدعاية وكذلك البرومو الرسمى، الذي كشف عن مواجهة محمد هنيدى للزومبى فى اطاركوميدى، ويدور العمل فى إطار رعب كوميدى، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.





فيلم "أشباح أوروبا"

بعد سلسلة من التأجيلات الطويلة تقرر أيضاً عرض فيلم "أشباح أوروبا" خلال الفترة القادمة الذى تقوم ببطولته هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وعباس أبو الحسن، وأحمد الفيشاوى، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى،ومن إخراج محمد حماقى، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ أكثر من عام.

وتقدم هيفاء وهبى لأول مرة من خلال العمل العديد من مشاهد الأكشن، وتجسد شخصيتين توأم فى الأحداث، إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج، وتتورط فى الكثير من القضايا وتتوالى الأحداث.





"30 مارس"

من الأفلام التى تم الانتهاء من تصويرها العام الماضى وأصبحت جاهزة للعرض ولكن صناعه مازالوا ينتظرون تحديد الموعد النهائى لطرحه فى دور العرض، والعمل بطولة أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، صبرى فواز، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم، والقصة من تأليف حميد المدنى،وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم التى تعتمد على السيكودراما فى إطار من المغامرات والتراجيديا، وتقوم وقائع الفيلم على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ويجسد أحمد من خلال الأحداث شخصية فرج، وهو سائق يتورط بسبب عمله فى مواقف تغير حياته، وذلك بعد وقوعه فى حب جارته دينا الشربينى،وتتصاعد الأحداث حتى يكتشف فى نهاية الفيلم أنه مريض نفسي.





ينتظر صناع فيلم "العنكبوت" الذى تم الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، الضوء الأخضر لعرضة بالسينمات حيث أصبح العمل جاهزاًَ للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفعات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" في قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع في عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.





فيلم "موسى"

من الأفلام التي يترقب الجماهير طرحها فيلم "موسى" الذى طرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الرسمى خلال الأسابيع الماضية من أجل طرحه فى صيف 2021 دون تحديد اليوم النهائى لعرضه، والعمل كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.