"الرجولة أفعال".. شريهان توجه رسالة لحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة للفنان حسام حبيب، عقب تسريب مقطع صوتي له يدينه مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وكتبت الفنانة شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب".

وجاء في التسجيل الصوتي المنسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، إن هناك خطة لزواج ابنها من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.