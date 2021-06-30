هند صبري بإطلالة أنيقة و"سيلفي" ساندي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أحمد شامي

نشر الفنان أحمد شامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "يخت" في البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرسى" داخل البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي جالسة أمام "حمام السباحة".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.