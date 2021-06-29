فيديو.. نيكول سابا: منح عائلتي الإقامة الذهبية في الإمارات كرم أخلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها بحصولها وعائلتها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وقالت نيكول سابا، للإعلامي إيلي نخله، في برنامج the insider بالعربي، إن حصولها على هذه الإقامة كرم أخلاق من دولة الامارات ولفتة جميلة تجاه الفنانين من مختلف الجنسيات، ووصفت دبي بأنها مفعمة في الحياة ولا تتوقف عند هدف واحد.





نيكول التي احتفلت في دبي بعيد ميلادها مع زوجها يوسف الخال، تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، التي تعتبر عودة لها للساحة الفنية بعد غياب.

وعبرت نيكول عن تفائلها بهذه الأغنية، مشيرة إلى أنها تتكلم عن نفسية كل إنسان تعب من كل الظروف المحيطة به.

أما عن أغنية "حفلة فركشة"، التي كانت نيكول أعلنت عن طرحها قريباً، أشارت إلى أن المشروع متوقف حالياً بسبب شركة lifestyle studios التي جمدت كل مشاريعها حالياً دون أن تعرف السبب.