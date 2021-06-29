شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب لـ نضال الأحمدية: بلاش شغل تماحيك وهجيب حقى بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب حسام حبيب، زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة جديدة إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قائلا لها: "مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وإنتى بتحاولى تتمسحى فيها وتجيبى سيرتها، وسيرة حاجات كتير أشرف وأكبر بكتير إنها تيجى على لسانك".





وأضاف حبيب، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، بعنوان "الرد على الشر.. 2"، قال فيه: "بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع"، مضيفا: "أنا أول مرة أسمع عن أسلوب صحفى بتزقى فيه بنات يعملوا مكالمات مع ناس وتسميه صحافة استقصائية، ده اسمعه اتجار بالبشر".





وتابع حبيب: "أنا منفتش.. لكن أنا أرجل وأنضف بكتير من إن أنفى، صوته أو مش صوته ميخصنيش، أنا يخصنى بيتى ومراتى وعيلتى فقط، إنما انتى عاوزه تجرى ورا مين، ورا حد بالاسم يقربلى لكن بالفعل لأ وده اللى انتى عارفاه كويس، لا بدافع عنك ولا عنه".

وشدد حبيب قائلا: "أنا قررت إنى أواجه الحقيقة بشجاعة وهقول للإنسان الأعور انت أعور فى وشه، وأوعى تفتكرى إنى هخاف من استقصاءاتك".





وسبق وردت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية على فيديو الفنان حسام حبيب، حيث قالت فى بيان لها: "لا يستطيع أن ينفى ولم يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التى ضربها لنفسه".

وأضافت: "رجل يعانى من الغطرسة التى مارسها ضد شيرين وهذه الفوقية التى يتعاطى بها مع فنانة كبيرة مثلها.. يستطيع أن يتقدم بشكوى وعليه فى هذا الحال أن يقدم للمحكمة تقريرًا ينكر فيه أن هذا صوته".

وأضافت: "نعرف أننا فى زمن بصمة الصوت عليه، عليه أن يقدم هذا الدليل العلمى الذى لا يقبل الشك، نحن شرفاء لدرجة نستطيع أن نواجه بها ولا نهرب كما يفعل هو، فى السر يقول شيئًا وفى العلن يهرب ويدعى شيئًا آخر".