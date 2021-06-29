شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامح عبد العزيز ينتهى من تصوير آخر مشاهد فيلم "ليلة العيد"بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد "ليلة العيد" خلال الأسبوعين الماضيين بأحد الاستديوهات بأكتوبر، ويتبقى على الانتهاء من آخر المشاهد أسبوع واحد فقط، وبعدها يتفرغ لعمليات المونتاج وتجهيز الفيلم للعرض حسب الموعد الذى يحدده صناعه.

وتدورأحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هي ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز

يذكر أن النجمة يسرا انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى الفيلم وصرحت من قبل لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان