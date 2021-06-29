شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف يطرح مينى ألبوم "أليسطا" صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب نادر أبو الليف خلال الأيام المقبلة لطرح مينى ألبوم يحمل اسم "أليسطا"، ومن المقرر طرحه صيف هذا العام ويحمل عددا من المفاجآت ويقدمه بشكل جديد عن أعماله السابقة.

ويتعاون أبو الليف في المينى ألبوم مع الشاعر أحمد جابر والموزع أسامة عبدالهادى والملحنين محمد شحاتة، وعلى الخواجة.

وأطلق مؤخرا المطرب نادر أبو الليف أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيب كدة" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بالعام الجديد 2021، وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة.

من جانبه كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: "بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة".

وأضاف: "أحببنا أن نواكب الأحداث التى نمر بها فى الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصا من المنتصف بتقديم عمل غنائى فيه روح أبو الليف وأيضا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة فى الشارع المصرى والعربى".

وتقول كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني و ذقي صاجي إتطبق

اكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملاطشه

حاطه ليه نقرك بنقري و قلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا وهات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترمينى

للخسيس بترجي زهرك و الأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي و تلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر وعزبة ولا ڨيلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسه