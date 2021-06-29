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آدم الشرقاوى: أشعر بالامتنان بسبب عودتى إلى مصر للاستمتاع والعمل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان المصرى الأمريكى الشاب آدم الشرقاوى عن سعادته بوجوده فى مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يشعر بالامتنان الشديد بالعودة إلى البلد التى ولد فيها للعمل والاستكشاف والاستمتاع بتواجده فيها.

آدم الشرقاوى
آدم الشرقاوى

ونشر الشرقاوى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا خلال تواجده فى مصر مع بعض الفنانين والأصدقاء، صحبها بتعليق: "أفكر فى وقتى فى مصر، أشعر بالامتنان الشديد والحظ لأننى تمكنت من العودة إلى البلد الذى ولدت فيه للاستكشاف والعمل، شكراً لكل من شاركنى بهذه التجارب وجعل هذه الرحلة مميزة".

آدم الشرقاوى ومايان السيد
آدم الشرقاوى ومايان السيد

وأضاف الشرقاوى: "هناك المزيد من الرحلات إلى مصر، وآمل أن أتمكن فى المرة القادمة من الوصول إلى أحد هذه الشواطئ، لدى مليون صورة لكن إنستجرام يتيح لى نشر 10 صور فقط".

آدم الشرقاوى مع رامى رضوان
آدم الشرقاوى مع رامى رضوان

نجاح كبير استطاع أن يصنعه لنفسه الفنان آدم الشرقاوى الذى اشتهر بشخصية "بيج زى" فى مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجمة منى زكى والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، ووضع قدمه فى الدراما المصرية رغم نطق اللغة العربية بشكل مختلف بسبب إقامته منذ الصغر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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يتخيل الكثير أن الفنان آدم الشرقاوى عاش حياة ترفيهية كبيرة بسبب إقامته فى الولايات المتحدة الأمريكية كما أن مشاركته بالتمثيل كانت من خلال مسلسل كبير مثل "لعبة نيوتن" مع كبار النجوم فى مقدمتهم النجمة منى زكى، كما أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه فى شهر رمضان، ويعتبرونه شخصا محظوظ لهذه الحياة ولهذا النجاح.

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ولكن الأمر كله فى مقولة لكل "مجتهد نصيب" فالفنان آدم الشرقاوى عمل فى عدة وظائف قبل التمثيل وهو ما كشف عنه فى لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" قائلا: "انا اتبهدلت" هكذا بدأ حديثه بشكل كوميدى وكشف بأنه عمل منذ كان عمره 16 عاما فى أحد المطاعم الشهيرة، وعمل بعد ذلك طباخ فى مطعم باربكيو، وذهب بعد ذلك الى لوس أنجلوس وعمل فى محل باربكيو آخر ولكن مديرا للمكان وقتها، كما أنه عمل سائف أوبرا وعمل أيضا دليفرى، وأخيرا عمل مدرب شخصى فى الجيم، حتى وصل للتمثيل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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