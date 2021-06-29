أريج قاسم تشارك في الفيلم الجديد "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة أريج قاسم في فيلم بعنوان "200 جنيه" الذي تم الانتهاء من تصوير جزء من أحداثه خلال الفترة الماضية.

يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مى سليم، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والفنانة أريج قاسم تجسد أحد الأشخاص الذين تقع في يديهم.

يذكر أن أريج قاسم شاركت في مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.