وفاة شقيقة بدر الشعيبي بعد صراع مع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان السعودي بدر الشعيبي عن وفاة شقيقته الصغرى سميرة بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى بدر شقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " أختي سميرة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا اعتراض".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن وكتبت نهال نبيل "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله يابدر، الله يرحمها ويصبركم يارب".

كما علقت الفنانة بلقيس فتحي : " لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبركم ويربط على قلوبكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف موقع "Et" بالعربي، أن سميرة شقيقة بدر الشعيبي رحلت بمرض السرطان.