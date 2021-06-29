يورو 2020.. إنجلترا تفوز على ألمانيا بثنائية نظيفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 9:25 مساءً

حقق المنتخب الانجليزي، اليوم الثلاثاء،فوزا بثنائية نظيفة على نظيره الألماني في دور الـ 16 من بطولة “يورو 2020”.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرا وهجمات لا تتوقف من قبل المنتخبين ولكن المنتخب الانجليزي تمكن من احراز هدف التقدم عن طريق لاعبه رحيم ستيرلنج في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء و تحديدا في الدقيقة 86 تمكن المهاجم الانجليزي لنادي توتنتهام هوتسبير من احراز هدف التقدم الثاني على المنتخب الألماني.

وبهذه النتيجة تودع ألمانيا بطولة “يورو 2020” منضمة الي فرق كبار في القارة العجوز كالمنتخب البرتغالي و المنتخب الفرنسي الذين ودعوا البطولة من ذات الدور.



وجاءت هذه النتيجة لتخالف توقعات فيل بحديقة الحيوانات في مدينة هامبورغ، الفائز في المباراة، بين ألمانيا وإنجلترا، ضمن منافسات أمم أوروبا 2020.

واختار الفيل المعروف باسم “ياشودا”، العلم الألماني، بعدما عرض عليه إلى جانب علم إنجلترا، في حديقة الحيوانات بهامبورغ.

وسبق للفيل البالغ من العمر 42 عاما، أن نجح في عدد من التوقعات الخاصة بمباريات “يورو 2020″، مثل خسارة ألمانيا أمام فرنسا، وفوز “المانشافت” على البرتغال، حسبما ذكر موقع “دويتشه فيله”.