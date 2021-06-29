بعد النمر.. هكذا يلهو محمد رمضان في دبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:57 مساءً - يبدو أن الفنان محمد رمضان يصرّ على إثارة الجدل من خلال ليس فقط تصريحاته وأغانيه إنما أيضاً نشاطاته المتهورة التي يحرص على مشاركتها مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ظهوره يتجول داخل قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم بالقرب نمر ضخم ليشربه بعدها الحليب ويبدو في غاية الراحة خلال تعامله معه، ليظهر شجاعته وعدم خوفه من الحيوانات المفترسة،

أكمل رمضان إثارة الجدل من خلال مقطع فيديو ظهر فيه برفقة أحد الخيول العربية الأصيلة أثناء تواجده في دبي.

وظهر في المقطع وهو يركض الى جانب الحصان الرائع الجمال وراح يجره ويلعب معه، بينما يرفع الحصان المدرب جيداً والمروض على القيام بحركات استعراضية،

وعلق عليه قائلاً: “العز والنصر فيها بختمها مختوم .. هي للفتوحات وأهل المرجلة عنوان أُمَّة الخيل دبي”.يذكر أن الفنان المصري قد حصل قبل فترة على الإقامة الذهبية بالإمارات، ويتواجد منذ فترة هناك لإكمال أغانيه وللترويج لكليبه الجديد.