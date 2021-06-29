طفلة تصدم تامر حسني بتصرّف بريء وتوجه رسالة لزوجته بسمة بوسيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:57 مساءً - فاجأ النجم تامر حسني طفلة صغيرة من معجباته خلال تواجدها في السينما بعد عرض فيلمه الجديد “مش أنا” ولم تتمكن من منع دموعها من شدة التأثر والسعادة.

ونشر النجم المصري المقطع عبر حسابه على تطبيق انستغرام وبعد بكائها قال لها تامر “فكي بقى”، ومن ثم قال بطرافة: “يا ريتها ما فكت”.

وظهرت الطفلة وهي توجه رسالة لزوجته بسمة بوسيل وقالت لها: “يا زين ما اخترتي”، لتكشف بعد ذلك عن مواهبتها وطرافتها وهي تقلد مشهدًا من فيلم “عمر وسلمي”، أمام عدد من الجمهور، وقالت، في نهاية الفيديو: “باركولي يا جماعة أنا وتيمو اتخطبنا”، وسط ضحك الحاضرين.

يذكر أن تامر يتصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلم «مش أنا» وحقق في يوم واحد مليونًا و225 ألف جنيه، بدور العرض، في المقابل حقق فيلم “أحمد نوتردام” لرامز جلال، 64 ألف جنيه، وفيلم “ماما حامل” 56 ألفًا، و”ديدو” 50 ألفًا، و”ثانية واحدة” 6 آلاف جنيه.

و”مش أنا” بطولة تامر وحلا شيحا، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، فايز المالكي، وآخرين، فضلًا عن عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي، ودائمًا الوجود مع والدته -الفنانة سوسن بدر- لأنها أيضًا مريضة.