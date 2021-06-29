أحمد سعد يكشف سبب تغيّر شكله فهل لجأ لعمليات تجميل!.. وما قصة غيرته من سمية الخشاب وريم البارودي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:57 مساءً - دافع الفنان المصري أحمد سعد عن نفسه بعد تلقيه تعليقات ساخرة بسبب التغيّر الكبير في مظهره والذي بدا واضحاً في صوره الأخيرة، خلال ترويجه لأغنيته الجديدة…

وعلّق سعد على الانتقادات الساخرة التي طاولته بسبب تغيّر شكله قائلاً: “كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرين، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وجهي، لأن وجهي منحوت زي ما هو”.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، سألته مقدّمة البرنامج بسمة وهبي: “سمية الخشاب عملت لوك جديد وريم البارودي عملت لوك جديد… أنت كمان عامل لوك جديد، أنتو لسه في صراع وتنافس بينكم”، ليردّ عليها ساخراً: “غيرت منهم وعملت لوك جديد؟! هتقولوا غيرت منهم فرحت أعمل لوك جديد”…، ولم تُعجب هذه الإجابة بسمة وهبة، فسألته: “يعني أنتو التلاتة عملتو لوك جديد فجأة؟!”.

وأضاف سعد: “أنا من فترة كنت عند صديقي طبيب تجميل ولكني لم أقم بأي تجميل بس عملت أسناني فقط”، وتابع: “ما انتي قمر وعاملة لوك جديد، ليه مكونش قلّدتك انتي؟!”، لتردّ عليه بسمة قائلةً: “اللي قاعدة قدّامك دي ممكن تبقى جدّة في يوم من الأيام إحنا كبرنا”.

وأكد أحمد سعد أن تغيير مظهره الخارجي إلى الأفضل سببه أنه يقوم بتدريبات قاسية حتى يحافظ على رشاقة جسمه، حيث أوضح: “عملت كده لما الناس بدأت تحبّني وتحب شغلي مش قصصي وحكاياتي بدأت أشتغل”.