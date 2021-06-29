بريتني سبيرز: شقيقة نجمة البوب الأمريكية تعلن عن دعمها في قضية الوصاية

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تحدثت شقيقة مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز علنًا، لأول مرة، عن الوصاية القانونية المثيرة للجدل على شقيقتها.

وقالت بريتني أمام محكمة الأسبوع الماضي إن الترتيب القانوني، الذي يتحكم في العديد من جوانب حياتها، "مسيء" وإنها "مصابة بصدمة نفسية".

وقالت الممثلة جيمي لين سبيرز في منشور على موقع إنستغرام أمس الإثنين: "أنا فخورة جدًا بها لأنها عبرت عن نفسها".

"إذا كان إنهاء الوصاية ... أو أي شيء آخر تريد أن تفعله لتكون سعيدة - أنا أؤيد ذلك".

وأضافت: "أنا فخورة جدا بها لأنها طلبت مشورة جديدة، مثلما أخبرتها أن تفعل ذلك منذ سنوات عديدة".

"أنا لست عائلتي، أنا لي شخصيتي. أنا أتحدث نيابة عن نفسي فقط".

لماذا لم تتحدث جيمي لين من قبل؟

Getty Images جيمي لين، 30 عامًا، هي الأصغر بين ثلاثة أشقاء - بريتني تبلغ من العمر 39 عامًا، وبريان الذي يبلغ 44 عامًا ويعمل في التلفزيون والسينما

وبدت الممثلة وكأنها توجه انتقادات لمعجبي بريتني في منشورها.

وتساءل بعض الذين أيدوا حملة #FreeBritney عن سبب عدم دعم جيمي لين لشقيقتها علنًا حتى الآن.

وكتبت: "السبب الوحيد الذي جعلني لم أتحدث من قبل هو أنني شعرت بأنه لا يجب على الحديث، حتى تستطيع أختي التحدث عن نفسها وقول ما تشعر أنها بحاجة إلى قوله علنًا. لم يكن حديثي هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

"ولكن الآن بعد أن تحدثت بوضوح شديد ... أشعر أنني أستطيع أن أحذو حذوها، وأقول ما أشعر أنني بحاجة لقوله".

وأضافت: "لقد اتخذت قرارًا واعًيا جدًا في حياتي، بالمشاركة فقط في حياتها كأختها".

"ربما لم أقم بدعمها بالطريقة التي يريدها الجمهور، عن طريق هاشتاغ على منصة عامة. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنني دعمت أختي قبل فترة طويلة من وجود الهاشتاغ. وسأدعمها لفترة طويلة بعده".

ويعود مصطلح #FreeBritney إلى عام 2009، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، وبدأ من أحد مواقع المعجبين الذي يرفض اتفاق الوصاية.

وقالت جيمي لين إنها كانت دائمًا موجودة من أجل أختها الكبرى. وتابعت قائلة: "منذ اليوم الذي ولدت فيه، أحببت أختي وعشقتها ودعمتها فقط".

"لا يهمني ما إذا كانت تريد الهروب إلى غابة مطيرة، وتنجب عددا لا حصر له من الأطفال في مكان مجهول، أو إذا كانت تريد العودة والسيطرة على العالم، كما فعلت مرات عديدة من قبل. ليس لدي ما أكسبه أو أخسره في كلتا الحالتين".

"أنا أختها فقط التي لا تهتم إلا بسعادتها".

ماذا حدث في المحكمة الأسبوع الماضي؟

Getty Images قالت بريتني سبيرز للمحكمة إنها تبكي كل يوم وقالت: "أريد فقط أن تعود حياتي".

في 23 دقيقة أمام المحكمة عبر الهاتف، قالت بريتني للمحكمة: "أريد فقط أن تعود حياتي".

أخبرت القاضي أنها تعرضت للتخدير وأجبرت على الأداء رغماً عنها، ومُنعت من إنجاب المزيد من الأطفال.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها النجمة علنًا عن الوصاية، والتي بدأت في عام 2008، عندما دفعت المخاوف بشأن صحتها العقلية والدها، جيمي، إلى تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على سلطة قانونية على حياة ابنته.

ويشرف السيد سبيرز حاليًا على ثروة النجمة، جنبًا إلى جنب مع شركة متخصصة في إدارة الثروات. ويتولى وصي مهني مرخص مؤقتًا العناية الشخصية لبريتني منذ عام 2019. ومنذ ذلك الحين عارضت بريتني عودة والدها إلى هذا الدور.

وبعد سماع أقوالها في المحكمة، أصدر محامي السيد سبيرز بيانًا قال فيه: "إنه آسف لرؤية ابنته تعاني وتتألم كثيرًا. السيد سبيرز يحب ابنته ويفتقدها كثيرًا".