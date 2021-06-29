شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9 يحصل على تقييم ضعيف من النقاد رغم إيراداته الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious، على تقييم ضعيف من قبل 216 ناقد عالمى على موقع "Rotten Tomatoes"، وصل إلى 60%، وذلك بعد طرحه ويم 26 يونيو الجارى بـ دور العرض الأمريكية.



Fast & Furious 9

كما حصل على تقييم 84% من قبل أكثر من 2500 مشاهد على نفس الموقع، فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious، حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق مبلغ 58 مليون دولار و " Tenet " الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث إن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية