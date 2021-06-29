شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تنضم إلى فريق عمل فيلم "الجواهرجى" بطولة هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي "الجواهرجي" والذي يجمع بين الفنان محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

فيلم الجواهرجي الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد، ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل تحقيق وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.