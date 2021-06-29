شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تنضم إلى فريق عمل فيلم "الجواهرجى" بطولة هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي "الجواهرجي" والذي يجمع بين الفنان محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.
فيلم الجواهرجي الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.
أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد، ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل تحقيق وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.