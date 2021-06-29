والد زوج شيرين عبد الوهاب بتبرير جديد عن التسريبات المزيفة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:56 مساءً - رداً على تسريبات المكالمات المنسوبة إلى حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب، والتي جاء فيها أن نجله استولى على أموال زوجته، كما أنه يسعى للزواج من فتاة أصغر منها لكي ينجب، قال والد حسام في تصريحات صحافية، إن تلك التسريبات تسببت في ارتباط شيرين بحسام أكثر وان علاقتهما علي ما يرام.

وكانت شيرين قد فاجأت جمهورها بتغريدة على تويتر كتبت فيها: “الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق… شكراً لكم”.

ومن بعدها نشرت تسجيلاً مطولاً يحمل الكثير من المعلومات الخاصة، وبدأته قائلة: “أحب أن أطمئن كل الناس أننا بخير ولا يوجد خطر عليّ وعلى حياتي، ومحتاجة أن أرد عليه بكلمتين حسام جوزي إنسان محترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ولا يستحق هذه القسوة منكم ولكني أعذركم”.

وشددت على أنه: “لا يوجد أي شيء مما يتم تداوله، وأتمنى تدعو لنا ويرزقنا بالذرية الصالحة، نافية امتلاكه أي توكيلات لإدارة أموالها، واستطردت قائلة: “أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدا وربنا يبعد عننا الناس اللي عاملة بتحبنا”.