كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:56 مساءً - أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم وشقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم قلق المتابعين بعد نشرهما دعاء موحّد لرفع المرض عن والدتهما الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، والتي ترقد في العناية المركّزة منذ شهرين، جراء مضاعفات بفيروس “كورونا”.
وكذلك قام الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج دنيا، والعديد من المشاهير بإعادة نشر الدعاء، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه المحنى بخير.
وجاء في الدعاء: “اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادره سقمًا عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب إنك على كل شيء قدير”.
وتأتي هذه التطورات المقلقة في الوضع الصحي لدلال بعد أيام من تصريحٍ رامي رضوان الذي أكد من خلاله أن حالتها الصحية “لا يمكن أن توصف بأنها مستقرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا وإيمي سمير غانم تثيران قلق المتابعين حول صحّة والدتهما دلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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