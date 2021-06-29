رغم استبعاده.. 2.7 مليون صوت لـ"نجاد" بانتخابات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم استبعاده من الانتخابات حصل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على 2.7 مليون صوت في الانتخابات التي جرت في 18 يونيو/حزيران.

وقال حميد رضا ترقي عضو حزب "المؤتلفة الإسلامي"، أحد الأحزاب المتشددة في إيران، في مقابلة صحفية، الثلاثاء، إن "نحو 2.7 مليون بطاقة اقتراع باطلة تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة باسم محمود أحمدي نجاد".

وأشار ترقي إلى أنه "وفق المعلومات المتوفرة من داخل لجنة الانتخابات الإيرانية فإن أحمدي نجاد لم يكن مرشحًا، لكنه حصل على 2.7 مليون صوت تعتبر باطلة".





وقد بلغت الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية قرابة 4 ملايين بطاقة اقتراع، أي ما يعادل 12٪ من إجمالي الأصوات.

ونسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات الماضية غير مسبوقة في تاريخ إيران منذ عام 1979.

وقد تجاوزت نسبة الأصوات الباطلة أصوات المرشحين الثلاثة المنافسين للمرشح المتشدد إبراهيم رئيسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت.

ولم تعلن وزارة الداخلية باعتبارها اللجنة المشرفة على الانتخابات الإيرانية بعد عن تفاصيل الأصوات الباطلة.

وأعلن نجاد، الذي جرى استبعاده من سباق الانتخابات، أنه لن يدعم أي مرشح آخر ولن يشارك بالانتخابات الرئاسية.

وكان المرشد علي خامنئي اعتبر، الاثنين، أن "الأصوات الباطلة في الانتخابات لا تعتبر معارضة للنظام وإنما هي مؤيدة له لكن الناخبين لم يجدوا مرشحهم في سباق الانتخابات".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 48.8%، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 1979، حيث كان يحق لنحو 59 مليون المشاركة بالانتخابات فيما شارك 28 مليون و600 ألف شخص.