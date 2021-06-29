أزمة جديدة لـ "تويتر" في الهند بسبب "خريطة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزمة جديدة يعيشها موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الهند، لكن هذه المرة بسبب خريطة جغرافية.

وقدمت جماعة هندوسية متشددة شكوى للشرطة ضد مدير شركة "تويتر" في الهند، بعد استبعاد مناطق حساسة سياسيا من خريطة للهند على موقع الشركة على الإنترنت، ما أدي إلى إجراء تحقيق في مشكلة جديدة لشركة التقنية الأمريكية.

واستبعدت خريطة للهند وُضعت على صفحة الوظائف على "تويتر" منطقة جامو وكشمير، التي تتنازع عليها الهند وباكستان وكذلك جيب لاداخ البوذي.

وحسب رويترز، أثارت الخريطة موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بينما تشهد العلاقات بين "تويتر"، ونيودلهي توترا بخصوص التزام الشركة بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للهند.

وتتهم الشكوى مانيش ماهيشواري، مدير مكتب "تويتر" في الهند، ومسؤولا تنفيذيا آخر بالشركة، بانتهاك قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للهند والقوانين المصممة لمنع العداء، والكراهية بين الطبقات.

الخريطة تختفي

وقال برافين بهاتي، القيادي في جماعة "باجرانج دال"، في ولاية "أوتار براديش" شرق البلاد، في الشكوى التي أطلعت رويترز عليها "آذى ذلك مشاعري ومشاعر الشعب الهندي".

ولم ترد "تويتر"، على طلب للتعليق. واختفت الخريطة من مكانها بدءا من الثلاثاء.

وقدمت الشرطة الإلكترونية في ولاية "ماديا براديش"، شكوى مماثلة ضد "ماهيشواري"، الذي استدعته الشرطة في ولاية "أوتار براديش"، الشهر الجاري لعدم حذفه لقطات مصورة زُعم أنها تحرض على الفتنة الدينية. ولم يواجه ماهيشواري أي عقوبة في تلك الحالة.

قلق "تويتر"

ومنذ الشهر الماضي، تفاقمت أزمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الهند فى ظل قلقه بشأن سلامة موظفيه في الهند والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين.

يأتي قلق تويتر على خلفية القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

كانت الحكومة الهندية أصدرت في فبراير/شباط الماضي قواعد جديدة تتطلب من المنصات الإلكترونية مثل "فيسبوك"، و"جوجل"، و"تويتر"، اتباع عدة إجراءات تنظيمية جديدة، وتشمل هذه الإجراءات تعيين مسؤول عن الامتثال في الهند، يقوم بتحديد المنشئ الأول لمحتوى معين ووضع آلية للرد على الشكاوى.

وطلبت "تويتر" تمديد لما لا يقل عن 3 أشهر لتطبيق القواعد الجديدة.