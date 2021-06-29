فؤاد عبدالواحد يطرح أغنيته المصورة "ارحم مشاعرنا"

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"الخليج 365": طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أغنيته المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "ارحم مشاعرنا" من كلمات طارش قطن، ألحان طلال، توزيع سيروس، مكس وماسترينغ جاسم محمد.

الأغنية المصورة من إخراج بسام الترك. تم تصويرها على مدار يومين في مواقع مختلفة من إمارة دبي.

يذكر أن أغنية "ارحم مشاعرنا" صدرت صوتياً ضمن الميني ألبوم الجديد "حلم ولا علم"، الى جانب أربعة أغنيات أخرى أشرف على تنفيذها خالد أبو المنذر، و

يقول مطلع الأغنية:

أستغفر الله يا ربي وأتوب

إرحم مشاعرنا يا أبو طرف الجري

كأنك زحل ساكن ولا المشتري

ما تدري إنك فتنتك تفني شعوب

أستغفر الله يا ربي وأتوب