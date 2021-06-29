تنويه خاص لفيلم "مَن يحرقن الليل" من مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي

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ايلاف من الرياض: في منافسة مع 300 فيلم آخر من مختلف أنحاء العالم، حصل فيلم "مَن يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة وكان "من يحرقن الليل" قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بجانب مشاركته مؤخرًا في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.

الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، إنتاج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط.